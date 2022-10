Des del moment en què Junts va sortir del govern, el seu comportament no pot ser més negatiu: Cap iniciativa, cap idea, només posar pals a les rodes a la resta de partits independentistes. Com pot haver caigut tan baix, un partit hereu del partit més important de Catalunya? En la meva modesta opinió, el problema rau en la falta de lideratge: Pel que fa a Laura Borràs, les úniques actuacions que se li coneixen són haver trossejat un contracte per a adjudicar-lo a un amic… i quin amic?, haver-se tancat en un reservat de TV3 per a intimidar a una periodista, junt amb el seu «escuder» … I quin escuder? I, finalment, haver tractat d’influir sobre Magda Oranich, per a què canviés el seu informe respecte de l’escuder. De fet, s’ha de ser molt «tanoca» per pensar que una persona íntegra com Magda Oranich es deixaria influir per les seves amenaces

Personalment, crec que Turull és una persona molt més adequada pel càrrec, encara que d’alguna manera se sent condicionat per la tal Borràs que, tal com deia un lector l’altre dia –i coincideixo plenament amb ell– faria molt millor la feina de presentar talles grans en una «pasarel·la» de moda Al punt en què han arribat les coses, crec que allò millor per al partit, seria que tant Borràs com el seu escuder dimitissin i deixessin Turull comandar el partit: donarien una imatge de seriositat i, probablement, el partit se sentiria alliberat d’un llast que no el deixa avançar. I, així, probablement votarien els seus pressupostos i contribuirien a la governabilitat de Catalunya.