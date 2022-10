Després de la trencadissa d’ERC i Junts, de la que la gent del carrer no en sabem la missa, ERC fa un nou govern amb gent seva i la incorporació de tres consellers amb molt de bagatge polític que no els cal rodatge.

El Sr. Rufián ens deia dies enrere, de cara els pressupostos, que collarien i farien suar al Sr. Sánchez, però a l’hora de la veritat res de res... Xaiets, i què els donen a canvi? Engrunes com sempre, una taula que no hi ha ni les tovalles i penseu que encara ens apliquen el 155.

Catalunya prepara uns pressupostos, reclamen a Junts que els recolzi ja que gran part de la paternitat és de l’ex-conseller Giró, si no ho fan, el PSC els espera amb el braços oberts, al·legant estabilitat, confiança i la claredat del Sr. Aragonès, i de la independència ja ni se’n parla.

Els hi donaré una marge de confiança però no 100 dies perquè a més de veure’ls xaiets a Madrid els veig de bracet amb el PSC tot i els escarafalls del Sr. Junqueras.

Temps al temps.