Ja fa 12 anys que no existeix. Quan va fer 70 anys no es va tenir gaire en compte la seva història, ni l’esforç col·lectiu i creatiu de les persones competents que hi treballaven. Vingueren els trasllats forçosos i les jubilacions anticipades. Quanta experiència i substància gris desaprofitada! (Dins els països de l’OCDE: «Espanya és a la cua, en nivell d’ocupació de les persones amb més de 55 anys»).

Recordo que la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros havia editat unes postals on et podies comunicar mitjançant la paraula escrita, el distintiu que les postals tenien en comú era una paraula molt bonica: Amor... «A todos los pueblos»; es veien dibuixos representatius de les anomenades quatre races. Una altra deia: «Al deporte», on hi havia el dibuix d’una pilota de futbol, un pal d’hoquei sobre patins i al fons unes porteries, una raqueta de tennis... «A la vejez», s’hi distingien dos busts de perfil: el d’una dona en primer terme i el d’un home a continuació –el dibuixant els havia unit mitjançant els cabells de color blanc igual que la barba de l’home...

Però ara sembla que es van oblidant de tot el que fa referència a la vellesa. (Per una reclamació hi ha persones d’edat avançada que reben cartes poc delicades en el seu redactat...). D’uns anys ençà CaixaBank –per mitjà de la seva Fundació– amb una subtilesa sense límits, anuncia per televisió el que hauria de fer l’Estat «español»: ocupar-se de les carències a nivell social i econòmic dels joves, persones d’edat avançada, discapacitats físics, psíquics, sensorials i tots aquells que la societat vol mantenir al marge.

(A Sant Jaume de Llierca i altres poblacions, s’han quedat sense l’únic caixer que existia, qui els solucionarà el problema?).