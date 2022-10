En el seu diari, encara no acabat el mes d’octubre, ja porten tres notícies sobre el problema de les ocupacions d’habitatges: Mossos/Girona (dia 7), Empuriabrava ( dia 22) i avui «Ocupar surt gratis a les màfies» del sr. Jordi Molet, conseller delegat del diari.

Ara fa 10 anys que vaig ser cofundador de la PAH del meu poble, l’Escala. Ara ja jubilat de la PAH, he après alguna cosa sobre el tema.

En resum, estic d’acord amb l’article, però potser caldria posar més l’èmfasi en el poder destructor de l’especulació, que en els delinqüents (no tots) que ocupen cases.

Les màfies, com en tant altres casos, s’aprofiten de la pobresa creada per l’especulació.

Cap persona pot tenir problemes si li ocupen la seva primera o segona residència. Sembla que tampoc s’ha explicat prou a la policia, en els dos casos no necessiten intervenció judicial, i els autors tot el temps estan in fraganti.

Fa 10 anys pràcticament no hi havia màfies, com a màxim puntualment persones que cobraven una modesta quantitat per obrir un habitatge. Actualment és normal pagar de 2.000 a 5.000 euros per ocupar un habitatge del que et donen les claus del nou pany i et diuen que es d’un banc, que tranquil. Normalment és una segona residència.

«La justícia necessita el seu temps per determinar si es tracta d’una ocupació il·legal o no, encara que tothom n’estigui convençut», diu el sr. Molet. I és així, jo puc matar una persona aquesta nit i només un jutge pot dir que és un delicte, ja que potser no ho és. En cas d’extrema necessitat Tomàs d’Aquino va dir: «In extrema necessitate omnia sunt communi».

Tot és de tots. La meva experiència en jutjats penals en el 100% de casos l’ocupació, possible usurpació, no va ser delicte. També he de dir que només varen ser dos casos als jutjats de Figueres.

Hi ha, i hi ha hagut lleis que intentaven resoldre el problema del que parla l’article en la seva segona part, els gran tenidors. La llei (18/2007) dita Baltasar pel conseller del tripartit ha produït 1.169 sentències, 108 articles doctrinals, 155 disposicions normatives, 3 temes pràctics, 29 formularis, 13 resolucions administratives i 197 notícies.

Tot i així la llei catalana 1/2022 la ressuscita per limitar el dany social de l’especulació. Però el Grup Parlamentari Popular del Congrés ja l’ha dut al Tribunal Constitucional.