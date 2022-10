Un sol banc: 7.316 milions

El banc Santander ha guanyat 7.316 milions d’euros en els primers nou mesos d’aquest any. Això és un 25% més que en el mateix període del 202. Unes xifres mai vistes en l’entitat que presideix Ana Botín. Rècord de beneficis. Des de sempre, la feina dels bancs és guardar els diners d’una gent i deixar-ne a una altra . Una activitat que resultat ser un bon negoci després d’invertir els diners de la gent a qui els hi guarda i de cobrar comissions a la que els hi deixa. Això és molt vell. Els calls jueus de Girona o Besalú guarden rere les gruixudes parets de pedra moltes històries sobre prestadors de fa més de cinc-cents anys. No hi ha res a dir. És una activitat legal i necessària, però sobta que mentre cada cop hi ha més petits negocis que no poden fer quadrar els números davant una inflació desbocada i, especialment, de l’augment dels costos de producció, un banc com el Santander hagi guanyat més diners que mai. Si no fos perquè el nostre món és així, podríem dir que és el món al revés. L’activitat productiva, la que fa coses, es va arruïnant i la que, en un primer moment, estava pensada per guardar i rendibilitzar els diners que ha generat aquesta activitat productiva lliga els gossos amb llonganisses. No tan sols no s’arruïna, sinó que cada cop té més beneficis.

Fàbriques que es plantegen passar de tres torns a dos, via ERTO, perquè no els surt a compte pagar la llum que necessiten les seves màquines; restaurants que decideixen plegar perquè oferir un menú d’onze euros no és sostenible un cop t’has fet càrrec de totes les factures; botigues que es plantegen treballar amb menys llums encesos tot i el perill que els clients passin de llarg d’un comerç «mig tancat»; cinemes on amb la recaptació d’entrades no era suficient per pagar l’aire condicionat de l’estiu... Ben pocs són els negocis que s’escaparan de veure com els seus números es compliquen per l’augment de preus. Hi ha excepcions. Negocis que, pel sector on es troben o per l’habilitat dels seus gestors, podran millorar els seus beneficis. Ara bé, pocs, molt pocs, podran guanyar 7.316 milions d’euros en nou mesos com acaba de fer el Banc Santander. I sense produir absolutament res.