Poc a poc, sense ni adonar-nos-en gaire, el món està sent envaït per un moviment que li diuen IA (Intel·ligència Artificial). Sembla que no sigui massa important però quan ens adonem de la seva influència real en la nostra intimitat, pot ser serà massa tard per a reaccionar. D’entrada, saber que gràcies a la IA hi hauran cotxes sense conductors, cases autònomes, serveis públics només a través de les pantalles, pintors que pintaran una casa en un dia gràcies els drons per no parlar de la importància d’aquests aparells per guanyar guerres com ja ho estem vivint!. Fàbriques amb la meitat de personal. També, en medicina, tindran tantes dades nostres que la IA ens dictarà el camí de la salut, sense que no sigui necessari que un metge ens faci ni el seu diagnòstic. Igual quan anem a comprar a un súper. Aquestes màquines amb els seus algoritmes, ens manipularan el cervell sense ni saber-ho en el moment de comprar! I així, un llarg etcètera. Ara bé, els robots i tot els invents materials que vulgueu, mai podran sentir els sentiments que gaudim els humans ni l’esperit creatiu que tots tenim. Per aquí, diria que sempre els podrem guanyar. Un valor massa poc valorat per a tots plegats. Viure és sentir.