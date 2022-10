Després dels dos anys de covid, que ens varen robar Les Fires, i ens feren restar entristits, enguany, tornem a tenir-les. / Com és tradició, a l’octubre, per tant en plena tardor, que és una estació tranquil·la, com els ciutadans ho som. / Clar que, amb el canvi climàtic, cada any ens va fent més calor, ja no fa aquell temps tan típic, que ens duia certa frescor. / Se’ns emportava les mosques, a cura del nostre Sant Patró, ho expliquen les llegendes, que foragitaven a l’invasor. / Però l’important són les Festes, amb l’olor de xurros i castanyes, les atraccions per a la mainada, i tot un munt d’actes i teatre. / També hi haurà sardanes, així com balls per al jovent i per als gironins de base, el Pregó, a l’Ajuntament. / La lectura va a càrrec, d’un personatge escollit, que fa la seva lectura, convidant, grans i petits. / Sense faltar-hi la dansa, dels capgrossos i gegants, al peu de la balconada, duent alegria als ciutadans. / Tot seguit, les autoritats, faran inauguració de la Fira de Mostres i Comercial, l’espai lúdic i de joguines. / I ve l’acte tant solemne, entre els més tradicionals, l’Ofici, celebrat pel Bisbe, dedicat al Patró i Sant. / Enguany, però, sense Bisbe, el pobre home es va morir, el representarà a l’acte, l’il·lustre Mossèn Lluís. / Tot plegat, són set dies, que s’esperen durant l’any, per a la joia i l’alegria, i com sempre, passen volant. / Talment, els focs d’artifici, que hi posen el colofó, un espectacle magnífic que, com el bo, dura poc. / Però... fora pensar en finals, són dies, per celebra’ls!