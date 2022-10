Ara que el govern de la Generalitat penja d’un fil, l’alcalde Quim Nadal no ha dubtat ni un moment en formar part del gabinet que presideix el sr. Pere Aragonès, net del darrer alcalde franquista de Pineda de Mar. Una simple moció de censura enviaria als srs. Aragonès i Nadal, entre molts altres, a la «paperera de la història». Costa d’entendre que un dels polítics més assenyats i més ben reputats, a la seva edat, estigui per ballar aquella popular «conga» que recomanava «un paso adelante, un paso atrás». Sí, estic segur que la política fa estranys companys de viatge... però d’aquí al moment delicat que travessa la cúpula del govern, hi ha un pas de gegant.

També no deixa de ser sorprenent que el sr. Nadal opti per un govern radicalment secessionista, que divideix el poble català. A Girona va governar per a tots els gironins, de dretes, esquerres, independents, constitucionalistes, és a dir, per a tot el ventall polític. Ara no, ara a molts ens ha decebut a l’optar per l’independentisme més dur i radical que proclama un dia sí i l’altra també Pere Aragonès. De veritat creu en una república que ha desplaçat la seu de més de tres mil empreses i que d’aconseguir aquest objectiu, de moment, ens deixaria fora dels 27 estats que conformen la Unió Europea? De veritat el sr. Nadal ha sospesat el pas polític que acaba de fer?

Massa interrogants per un problema que tothom pot saber com comença, ignorant - i això és el que importa – com acabarà. Tant de bo no acabi com el rosari de l’Aurora.