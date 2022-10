Amb el pregó de la Fundació Metalquímia es va donar ahir el tret de sortida d’aquesta nova edició de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona. Veurem ara si el temps afavoreix les ganes de retrobar la normalitat perduda durant aquests anys de pandèmia i si la crua realitat econòmica no s’acaba imposant i esllangueix l’eufòria inicial de tanta gent que frisa per participar en les activitats que s’han programat al llarg d’aquests deu dies. Segurament els preus de les atraccions de la Devesa es dispararan a l’alça, els entrepans de les barraques també s’apujaran com així ho faran els xurros, les llaminadures i les pomes ensucrades. I mentre tot s’encareix, les butxaques de la majoria de la gent se’n ressentiran de tant d’increment descontrolat i molt probablement hagin de reduir dràsticament les previsions de participació activa amb la mainada a diferència de com ho havien fet en uns anys que semblen llunyans però que en realitat no ho son tant. Probablement, tot i les grans expectatives, ens podem trobar amb unes Fires de mínims i no pas per voluntat dels actors que estan disposats sinó d’aquesta conjuntura que ens envolta i ens ofega.

I és en aquest panorama que els tres sindicats de la Policia Municipal de Girona varen anunciar la seva decisió de no continuar fent hores extraordinàries, la qual cosa podria comportar que en moltes de les activitats multitudinàries programades només hi hauria uns serveis mínims. Les seves reivindicacions no son pas noves perquè venen de lluny però ara s’han agreujat de tal manera que han aconseguit que la pràctica totalitat de la plantilla secundés la protesta per la desatenció del govern municipal envers les seves demandes. L’Ajuntament té maneres de fer complir els serveis policials en actes considerats especials i l’alcaldessa Marta Madrenas ja s’ha afanyat a decretar la mesura. No seria, més lògic, però, obrir una taula de negociació, acostar posicions i arribar a un acord satisfactori que garanteixi uns mínims estàndards de seguretat? La ciutat es pot permetre tenir una policia descontenta per uns deutes salarials reconeguts però que fins avui encara no s’han concretat en llurs nomines mensuals? L’increment de la plantilla és també una demanda raonable perquè la dinàmica de la ciutat, l’activitat ciutadana, les curses que tallen carrers i vies principals, el bàsquet o el futbol amb exagerats perímetres de seguretat al seu voltant i tot un reguitzell d’actes festius, lúdics o esportius, fa que de vegades hom senti que les costures de la nostra petita urbs ja no resisteixen tanta pressió acumulada.

Vivim, però, amb uns serveis mínims permanents tot i que alguns son més presents per evidents. A la neteja, per exemple, tot i el canvi d’empresa sembla que també s’hagin aplicat uns mínims almenys pel que fa al manteniment i la vigilància de parcs i jardins. Fa uns dies la senyora Josefina Ortiga trobava a faltar la «ciutat jardí» que era Sant Narcís avui amb una plaça plena de cotxes i sense flors, mentre que Roger Casero recordava el crit veïnal «Voreres dignes, ja!» del Pont Major degut al seu mal estat «amb panots trencats, enfonsats i amb trams sense urbanitzar». Sembla com si amb la pandèmia els serveis mínims s’hagin ensenyorit d’una nova realitat que fa disminuir no només la necessària tasca de l’administració diària en el funcionament de la ciutat sinó que també contribueix a despersonalitzar les relacions humanes. La «cita prèvia» s’ha anat imposant no només a les administracions públiques sinó també a molts espais de l’esfera privada, caixes i bancs inclosos. Fins els Centres d’Atenció Primària han establert una mena de serveis mínims de tal manera que se substitueixen visites presencials per «trucades d’atenció telefònica».

El treball, l’esforç, la dedicació, l’empenta, la visió de futur per encarrilar nous reptes sembla que estan passant de llarg empesos per una nova manera de fer, més passiva, més adaptable a un temps nou i diferent. Bones Fires!