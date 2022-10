Sol ser per a tothom instructiu mostrar conductes que hagin estat exemplars o bé nefastes per al bé de la humanitat. És famosa la proposta d’un magistrat i ambaixador grec de l’època romana, Plutarc de Queronea (s. I-II dC) amb les seves «Vides paral·leles», on comparava dos personatges, un de grec i un de romà. La intenció del nostre assagista no era escriure història, sinó proporcionar de manera atractiva certs models de comportament, fos per ser seguits o bé evitats.

Potser algú ho hauria de fer amb Hitler i Putin, ja que tenen algunes línies comunes: mentalitat imperialista, menyspreu dels drets humans, ús de la força militar al servei d’una utopia dictatorial, discriminació ètnica, infracció del dret internacional. I vull entendre que el final serà semblant: una defenestració personal i per la història, havent deixat patiments, milers de vides, destruccions patrimonials i civils i, sobretot i malauradament, un perill: que –més endavant– algú els vulgui imitar en la bogeria, en les megalomanies dels superpoderosos. I ja ens passa –a escala més modesta– amb en Franco, en Mussolini, i d’altres.