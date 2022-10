M’ha sorprès molt un escrit d’opinió en un rotatiu, on es diu que l’Estat de Nova York està a punt d’aprovar una llei que permetrà el compostatge de cadàvers humans, és a dir, que les restes humanes serveixin com a adob natural en diferents terrenys, com a alternativa a l’enterrament o a la cremació.

Visc en un món, on l’ànima, la reencarnació, la vida eterna, els acomiadaments, els viatges astrals... es troben a l’ordre del dia. De les xerrades amb gent sàvia, he deduït que l’ésser humà, una vegada ha mort, l’ànima, lligada amb el cos físic, surt, i aquesta, des d’un altre pla, observa tot allò que està passant, tot esperant el temps d’assimilació de la mort física, per tal d’anar a una altra dimensió, tot tenint ben present que el seu pas per la terra ja ha finalitzat. Crec que la pel·lícula Ghost, més enllà de l’amor, és un bon exemple d’això. Sam Patrick Swayze i Molly Demie Moore volien estar sempre junts, però malauradament tot es va estroncar quan varen assassinar en Sam. Aquí és on s’acaba l’amor terrenal, la Molly es va quedar sola i l’ànima d’en Sam divagant per la terra, demanant explicacions fins que va assimilar la seva mort física, amb un acomiadament que el va deixar ben tranquil. Tothom fa el que creu més adient envers els seus difunts, però crec que la major tranquil·litat que pot tenir una persona morta és la de tenir una bona preparació i orientació envers el seu nou estat, on el temps i l’espai ben poc tenen a veure amb tot el que coneixem. Del que m’ha tocat viure, de moment no puc compartir la nova Llei que vol aprovar l’Estat de Nova York.