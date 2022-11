Un equip de futbol, equipat amb una samarreta amb la senyera, altera la capital del país veí, la prepotència dels poderosos es vol imposar, i tots els diaris esportius d’aquest país veí i tots els canals de televisió posen en dubte el valuós punt conquerit per un equip amb identitat catalana i que per més inri té un entrenador amb una gran personalitat i que sap a on està, gran professional i respectuós amb les identitats del país.