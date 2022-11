Des de fa uns anys, la Catedral és un escenari privilegiat de concerts que captiva tots els artistes que hi passen, que elogien el goig i el privilegi de cantar davant la Catedral il·luminada i amb les escales plenes de gom a gom.

Però va ser precisament el Grup Terra Endins de Girona qui va tenir aquesta idea tan brillant i màgica, que alguns van tractar d’esbojarrada. Era el 29 d’octubre de 1978. Des de llavors, any rere any, la cantada d’havaneres a la Catedral es va convertir en una de les tradicions més boniques de les Fires de Girona que cada 29 d’octubre omplia les escales de la Catedral amb un públic de totes les edats i de tots els indrets.

L’any passat es va perdre per primera vegada aquest escenari màgic i especial de Fires que feia més de 40 anys que formava part de les festes de Girona. Es va fer a l’Auditori, una sala de concerts excepcional i preciosa, però que no conté res de l’essència d’aquella cantada. Evidentment, no era l’escenari que ens hagués agradat, però teníem molt clar que per les Fires de 2021 ja era un gran triomf recuperar una mica de la normalitat que la pandèmia ens havia privat.

El que no esperàvem, és que l’Ajuntament decidís que allò que va ser una solució provisional, es convertiria en una nova manera d’entendre la Cantada d’havaneres de les Fires de Girona. Sí, aquest any, s’ha tornat a celebrar la Cantada d’havaneres del Grup Terra Endins a l’Auditori. Es va omplir de gent? Sí. Hi era tothom que anava a les escales de la Catedral? No. Hi faltaven els infants, el jovent, els turistes i aquells que miraven de passar-hi una estona, i que la gaudien tant o més que els qui ja reservaven lloc des de les set de la tarda.

Com és possible que ens haguem deixat perdre aquesta tradició? Molt senzill, per qüestió de pressupost. Cantar a l’Auditori i no a les escales de la Catedral, és més barat. Ens faran creure que el tipus de públic que reuneix les havaneres agraeix la comoditat de les cadires de l’Auditori, insinuant que les havaneres són «cosa d’avis», però a les escales de la Catedral hi havia molt de jovent i molta mainada que aprenien a estimar les arrels i tradicions.

Espero de tot cor, que l’any que ve puguem celebrar la 45ª cantada d’havaneres a les Escales de la Catedral.