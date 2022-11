Lao Tse és el cim espiritual més alt de la civilització xinesa. Aquest filòsof, conductor moral de pobles, que va donar origen a la religió anomenada taoisme, ens ha deixat, a la seva obra, un veritable extracte d’experiència humana. El Llibre del Sender i de la Línia-Recta, obra atribuïda a Lao Tse, conté 81 capítols.

Lao Tse comprèn allò subjectiu i allò objectiu del món i dels éssers, allò psíquic i allò inanimat, allò immaterial i allò material, i veu amb fondària i claredat com ambdues coses són aspectes d’una mateixa, es relacionen i compenetren, i tenen, en els seus extrems, les seves regions oposades: allò espiritual i allò terrenal.

En aquesta regió, que ell anomena el Sender, no ubica entitats espirituals, ni àngels, ni guies, ni mestres, ni gurus. El propòsit de Lao Tse al seu estrany llibre, és la formació del Perfecte. Aquest es fa avançant en el Sender, o sigui en l’Espiritual. Així el Sender és el regne espiritual, la Línia-Recta és la conducta sàvia i santa que hi condueix, i el Perfecte, aquell home que ha anat per la Línia-Recta, i ha practicat «la supremacia de l’esperit sobre els sentits».

La llegenda diu que Lao Tse va ésser engendrat per un raig de llum d’una estrella i que havent estat en el si de la seva mare vuitanta-un anys (els capítols de «El Llibre»), va néixer amb els cabells i les celles blanques, d’on s’infereix el nom de Lao Tse, que vol dir Vell-Nen. La seva desaparició fou misteriosa. «Amb el seu llibre, sens dubte sense voler-ho, va fundar una «religió», senzillament perquè totes les veus supremes de la Humanitat són religió (Edmundo Montagne)»