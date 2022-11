Setmanes enrere em vaig enervar en llegir un titular del diari on en paraules d’un informe de la Fiscalia de Girona deia que les víctimes de gènere no som conscients del perill que correm i de les declaracions que venien a continuació es deduïa que tenim sort que aquest organisme protector, anomenat «Fiscalia», s’encarrega de vetllar per nosaltres, pobres criatures que no sabem amb qui ens les tenim.

Cert que no sabem amb qui ens les tenim. Cert que tota víctima de maltractament psicològic i tota víctima de gènere triga molt temps en adornar-se –qualsevol professional de l’àmbit que s’hagi format en psicologia ho sap–. El principal entrebanc no és aquest. El principal hàndicap no és que triguem a ser conscients del perill del maltractador sinó que un cop en som conscients, un cop ens atrevim a denunciar, llavors ens trobem amb el «tantsemenfotisme» de (bona part) la Fiscalia.

No em direu que és mala sort que una sola víctima de gènere acumuli trencaments de l’ordre d’allunyament i que la jutgessa miri cap a un altre costat o que un mosso es negui a agafar-te la denúncia pel trencament d’aquesta, o que el Director General de la Policia de Catalunya justifiqui el mosso i et tracti a tu de «curta de gambals» en dir-te «ha estat un malentès que us ha fet pensar que el mosso no us volia agafar la denúncia»... Com?... «Hi ha algú a l’altre costat?»

Quan Fiscalia diu que «no veiem el perill», en el fons té raó: és el propi sistema qui repetidament et tracta com una tifa de gos al voral, t’ignora, et menysté i quan comet un error com per exemple «escurçar en 4 anys la condemna de l’acusat», triga mesos a rectificar i acceptar que el seu error va en perjudici de la integritat de la víctima.

Dos mesos després d’anar al darrere d’un error comès per una persona funcionària de justícia que no només no deu saber comptar ni llegir una sentència que és nítida, sinó que a més a més ara cal que un jutge s’ho miri i ho signi... I, clar, no correm, que no és cap urgència que la víctima tingui o no tingui l’ordre d’allunyament al dia o no.

Mentrestant el compte enrere del venciment equivocat està vigent i la víctima que es foti!

Estimada fiscalia, no ens maltracteu més, si us plau!