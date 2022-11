Avui, i espero que sense saber-ho, ens has fet molt mal. Avui, potser ahir a la nit, has mort un gat. Un gat que tenia tota una vida per endavant perquè el vam castrar, l’hem estat cuidant, alimentant-lo bé i anant a veure tot el grup dues o tres vegades al dia. Un gat que, amb el nostre esforç i diners, cuidàvem i estimàvem, com als altres cincs companys que formaven la seva petita colònia. Eren part de la nostra família, i crec de la dels veïns. Un gat molt estimat, pels seus companys de gatada i per nosaltres. No te’n diré el nom, per a tu no era res ni ningú. Tu no ho sabràs mai. O potser ho sabràs ara (dubto que llegeixis això). Tu, ni hauràs sentit un cop al cotxe o, si l’has sentit has pensat que no era res. Penso què hauria passat si, sortint de casa, el cop hagués estat amb un fill teu. També l’hauries deixat estès a terra agonitzant i, finalment, morint? Segurament, llavors, t’hauries adonat que no tenies tanta presa i que potser calia trucar algú. O potser també t’era igual? Ai, les presses...

No vull desitjar-te cap mal, però m’agradaria que el temps et doni prou enteniment i consciència de que ni tu ni els teus familiars són l’única espècie que habita el planeta. I que molts, ni que siguin animalons, tenen tant de dret a viure com tu i els teus, i que hi ha gent que els estima i els cuida. A tu, benvolgut desconegut / da no et puc estimar. I, si malauradament et trobo agonitzant, jo sí que trucaré a qui sigui i faré el possible perquè t’ajudin, i miraré de saber com estàs. Sobretot si he estat jo qui t’ha fet el mal. Malgrat tot el dolor que ens acabes de causar i malgrat la ràbia que començo a incubar vers la teva persona. Però no em podrà la ràbia. Cap a tu, només sento pena, profunda pena de que no siguis humà/na.