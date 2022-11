La guerra a Ucraïna està sent devastadora. No només per al país envaït, també per a Rússia. Més de 45.000 soldats russos han perdut la vida des que va començar el conflicte. No són comparables les pèrdues de vides humanes amb els danys al medi ambient. Però tampoc aquests danys no es poden oblidar. El sabotatge recent als gasoductes Nord Stream 1 i 2 pot estar provocant la fuita més gran de metà de la història.

Tradicionalment, associem el canvi climàtic a les emissions de diòxid de carboni, però les emissions de metà també són rellevants. El metà actua de manera diferent. Quan és emès només roman a l’atmosfera durant nou anys, però el seu potencial en l’escalfament global és gairebé cent vegades més gran que el del C02.