No tot va sobre rodes

Girona s’està convertint cada vegada més en la capital del ciclisme. Només cal veure la quantitat de ciclistes, tant professionals com amateursm i de totes les edats, que hi ha diàriament circulant pels carrers de la ciutat, no únicament pel barri vell. Cada cop hi ha més negocis relacionats amb el ciclisme i el turisme. Això dona vida, dona negoci i ens dona prestigi. Aquesta economia almenys va sobre rodes. Ara bé, que fins i tot ara els Reis Mags d’Orient arribin el pròxim 5 de gener a Girona pedalant, això ja potser és que ens hem agafat les coses massa al peu de la lletra. Tampoc no cal passar-nos. Ja ho diu el meu amic Santi cada vegada que ve de Llançà: al final per Girona no es pot ni caminar tranquil·lament, has d’anar esquivant les bicicletes! Potser tot plegat se’n va una mica de les mans. La mainada té ulls i sap detectar segons quines coses. Crec que en fem un gra massa. Estic d’acord en el fet que no cal que hi hagi presència d’animals a la cavalcada dels Reis -bàsicament cavalls- però d’aquí a que hagin d’anar pedalant sobre una carrossa, què volen que els digui? Ho trobo una mica fora de lloc. Això sí, estic convençut que no hi haurà problemes per trobar gent per conduir alguna d’aquestes carrosses, perquè a Girona, de ciclistes, anem sobrats.