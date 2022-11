Els municipis de Portbou i Cervera de la Marenda, a la frontera entre l’Estat espanyol i l’Estat francès, haurien de col·laborar molt més en aspectes de turisme transfronterer, de memòria històrica i de millora de les interconnexions ferroviàries Portbou/ Cervera. Portbou i Cervera de la Marenda estan condemnats a entendre’s i col·laborar molt més estretament en qüestions econòmiques i socials que amenacen ambdós municipis.

Aquests dos pobles tocats per la tramuntana haurien de tenir un full de ruta comú per tal de promocionar-se conjuntament. Portbou i Cervera han patit i encara pateixen crisis estructurals importants, però el ferrocarril, vinculat al turisme i la mobilitat sostenible, continua essent la sortida, més lògica i segura, per tal de fer front al pessimisme i la davallada econòmica i social. Portbou i Cervera han d’arribar a acords, no només ferroviaris, sinó també territorials, socials i lingüístics que els permetin tornar a gaudir d’una situació molt millor que l’actual. I el punt bàsic comú és el ferrocarril vinculat a un turisme sostenible i modern.