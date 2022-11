Pregunta a qui correspongui. Fins fa pocs mesos les companyies elèctriques s’omplien la boca de què la meitat de la seva producció era energia verda. Com és que ara als rebuts de la llum facturen el cent per cent al preu de producció d’energia en base petroli i gas i a sobre l’impost de repercussió del gas també el cent per cent?

Qui ens està enganyant? Les companyies elèctriques, els polítics que no defensen als ciutadans, o tots dos. M’agradaria que algú em contestés de manera que tothom ho entengués.