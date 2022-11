Després d’un any d’aprovar-se la Llei d’Eutanàsia, no han deixat d’aparèixer nombroses veus crítiques, tot i que s’hagi intentat silenciar el debat i procedir amb presses i alegria impropis d’un tema rellevant i dramàtic. En aquest cas, són les organitzacions que representen més de quatre milions de persones amb discapacitat a l’Estat, les que se senten assenyalades i discriminades per aquesta legislació. Es queixen, amb raó, que només se’ls ofereixi la mort com a sortida, en lloc de proporcionar-los atenció i ajuts per viure amb dignitat, que és realment el que volen. Les tan esbombades autonomia i voluntat personal, que regeixen com a criteri absolut per a altres qüestions, aquí són directament menyspreades.