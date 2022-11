Com més conec com funciona, més valoro el que faig i el que soc. Creure que tens dret a un èxit per haver complert una tasca és una moral tan delicada com pensar que serem perfectes quan aconseguim alguna cosa. T’has parat a pensar alguna vegada seriosament, punt per punt, quines són aquelles coses de les quals et sents mereixedor en el dia a dia que t’aporten; benestar, pau i alegria? O per quina raó quan som petits ens diuen que ho mereixem tot i quan som grans sentim que aquella sensació desapareix? El que passa és que el sacrifici, la perseverança i la disciplina ens aporten resultats tan grossos que es recomencen com a grans èxits de la vida. Recorda d’una manera més integra amb els altres. M’explico si et sents valuós per dins i només pots veure el teu camí. Perquè saber rebre és igual d’important que saber donar. Això és més fàcil escriure-ho que fer-ho. És un moviment intern com moltes decisions, ja que cada dia és una oportunitat per començar amb coses positives, amb experiències concretes. Ara ets gran amb petites ferides de nen amb l’avantatge que saps com escoltar-te quan t’hi poses i valorar-te com et mereixes i sonar el plaer de sentir de viure amb el cor ple d’amor.