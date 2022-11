El cotó de sucre de Sant Narcís i el magistral xuixo de la Pastisseria Tornés, proposo que siguin el fil conductor de les properes Fires de Girona, com a símbols religiós i gastronòmic de la ciutat dels setges i les riuades.

Sobre el cotó del miraculós Sant Narcís en parlaré poc. Potser –donat els temps que corren– és millor tapar-se l’oïda i evitar escoltar les bestieses que diuen molts dels nostres polítics. Sens dubte, el cotó ben posat a l’orella compleix abastament aquest propòsit.

Ara bé, del xuixo de la Pastisseria Tornés sí que cal parlar-ne. Abans, però, permeteu-me, estimat lector, que us recordi que ara farà cent anys aquest popular postre va néixer a la Confiteria Puig del carrer Argenteria. Fins allà va arribar un oficial pastisser francès que va tenir la magnífica idea de crear el xuixo. La seva forma i tamany va descol·locar als propietaris que no sabien com «batejar-lo». Fins que de cop «es va fer la llum». «Home –va dir el Sr. Puig– es sembla molt al chuzo dels serenos de barriada. Tal dit, tal fet. Així va néixer aquest emblemàtic pastís que em té el cor i el paladar robats. El cotó de sucre de Sant Narcís i el xuixo de Girona, dues referències esplèndides que no es poden obviar per la setmana gran, la setmana de la festa major de la ciutat tres voltes immortal.