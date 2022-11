A vegades em qüestiono en què es basa l’acte d’estimar, i és que pot ser tan subjectiu i divers; ja que, per una persona poden ser dues paraules ben lligades, per una altra un petó al front, per una altra la perfecta combinació de detalls...

Pot ser tantes coses i a la vegada pot ser no-res.

Necessàriament, i per la seva plenitud i en conseqüència la seva felicitat, l’ésser humà cerca l’amor, és a dir, busca estimar i ser estimat. Evidentment, existeixen diverses maneres d’expressió, grau i persona, persones que buscaran aquest amor en l’amistat o la família (philía), altres en la parella (Eros), altres desitjaran un amor incondicional que acaricia l’espiritualitat (Ágape i/o caritas) i sense cap mena de dubte, persones que combinen els tres tipus d’amor.

Tanmateix, per tal d’estimar d’una manera plena i quasi perfecte, entenent que no podem assolir la perfecció, és imprescindible l’amor propi, és a dir, preservar el respecte en nosaltres, reconèixer la dignitat que tenim independentment dels nostres errors i ferides. Perquè, si no et respectes tu, qui ho farà?

En tot això em baso en la contemplació de l’amor dels meus pares, que és el més idíl·lic i pur. La forma com es miren i es tenen cura, les carícies que amb els anys s’han convertit en més tendres i enamorades, la manera que tenen de parlar-se, la paciència amb la qual es tracten, el respecte que encara mantenen després de més de 40 anys de casats... Pot semblar impensable, però existeix. Per tant, quan aspirem a l’amor hem d’aspirar a l’amor amb majúscules i hem de buscar estimar intensament, amb tot el nostre ser, essent fidels a la decisió primera d’estimar i comprenent que no sempre és fàcil, però que sempre valdrà la pena.