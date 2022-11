Aquesta setmana el Govern ha aprovat la declaració d’e­mer­gència del contracte per reparar la coberta de l’escola Joan de Margarit de la Bisbal d’Empordà. Si puges dalt del castell de la Bisbal pots veure encara moltes teulades resguardades amb grans superfícies de plàstic aguantades per sacs plens de sorra. La pedregada de finals d’agost també ha deixat cotxes que veus aparcats amb vidres encara per reparar i molts plens de bonys.