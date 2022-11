La guerra d’en López

De tant en tant Hèctor López publica tuits preguntant-se quantes vides estem disposats a sacrificar per la independència de Catalunya, excloses la seva i les dels seus, que aquestes són sagrades. Hèctor López va tenir a bé canviar l’accent del seu nom de pila, de tancat a obert, ja que amb el seu cognom podia ser pres a xacota dins del llacisme, si més no tindria una titlla catalana en el nom. No és gaire per ser considerat català de bé, però els seus periòdics tuits valorant el sacrifici de vides, fan la resta.

López, el de la guerra, passa per escriptor i per professor universitari, perquè vegin vostès com està a Catalunya la literatura i la universitat. Per descomptat, ha estat candidat de JuntsxTrinxeres, que és on cauen tots els friquis que a Catalunya són. En l’últim tuit bel·licós, el bo de López es pregunta la quantitat de vides que hem de sacrificar per evitar l’extinció de Catalunya. Fa un any, el pobre home assegurava no entendre que a algú el terroritzés un sol mort per «l’emancipació nacional» (sic) mentre vivíem amb resignació els morts per la Covid. És professor universitari. Ja sé que ho he dit abans, però davant afirmacions com les esmentades, és necessari recordar-ho.

No em consta de ningú que davant les repetitives preguntes de López, hagi alçat la mà per cridar «jo estic disposat a morir per Catalunya». Això només significa, o bé que ningú hi està disposat o, tal vegada, que ningú es pren seriosament en López, a qui fins i tot entre els seus comencen a tenir per un sonat. Si vol que deixin de prendre’l per un pallasso amb ganes de notorietat, López hauria de fer com Thich Quang Duc, el religiós vietnamita que es va calar foc assegut en la posició de lotus en un carrer de Saigon ple de gom a gom. Sense immutar-se. Sense un sol gemec. Thich Quang no perdia el temps preguntant als altres, preferia donar exemple.

López -no sé si he dit que el llumenera és professor- ha de saber que una imatge val més que mil tuits. Encès com una torxa, escalfaria els vianants, potser aconseguiria ser pres seriosament malgrat el seu cognom sense necessitat de fer riure a les xarxes, i tindria per fi la resposta a quantes vides estem disposats a sacrificar: una, sempre que sigui la seva.