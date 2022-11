El passat 2 de novembre, a les 11 del matí, la meva mare va ingressar a urgències de l’hospital Josep Trueta de Girona. A les 6 de la tarda, després de moltes radiografies (havia patit una caiguda) i altres proves (ecografies, analítiques i totes les proves que es fan quan hom ingressa a urgències), un cop diagnosticada, es va demanar ambulància per retornar-la al seu domicili.

L’ambulància va tardar 9 hores en arribar.

La meva mare hauria pogut sopar i estar dormint tranquil·lament al seu llit a les 9 del vespre si l’ambulància hagués arribat puntualment.

Doncs no, va estar en un box d’urgències (molt ben atesa, per cert, tot el nostre agraïment a tot el personal del servei) mentre altres persones esperaven per ser ateses i davant la impotència i resignació del personal sanitari, massa habituat, em va semblar, a aquests retards.

L’endemà, comentant-ho amb el personal de la residència on viu la meva mare actualment, se’m va fer encara més evident que aquests retards són habituals. El personal sanitari de la residència tenen pànic a enviar residents a urgències perquè ja coneixen els retards que pateixen a l’hora de retornar-los.

Les persones que necessiten el servei d’ambulància per retornar a casa des d’urgències o d’altres serveis sanitaris són persones com la meva mare. Impossibilitades per utilitzar altres mitjans de transport, persones grans, malaltes, vulnerables i desvalgudes. I el sistema català de salut té contractat un servei per atendre-les en unes condicions més o menys dignes.

Buscant per internet he trobat que hi ha queixes sobre això ja des de 2016. Des de fa 6 anys. Què fan els nostres governants, responsables d’aquests serveis, quan les condicions del contracte no es compleixen? Quan fa 6 anys que no es compleixen? Quan fa 6 anys que deixen la nostra gent gran esperant una ambulància 4, 5, 9 o més hores per retornar a casa seva? No ho saben? No controlen? No treballen?