Aquest any per fi hem tornat a gaudir de les fires de Girona com abans de la pandèmia, després de 2 anys on no vam poder celebrar-les amb normalitat a causa de la covid-19.

El que ens hem trobat és una pujada de preus excessiva en la majoria d’atraccions de les Fires, ja que n’hi ha alguna amb un preu de 8 € per cada viatge, en les atraccions pel públic adult i la majoria estan a 5 €. Els firaries ho justifiquen dient que han arribat a pagar el doble de llum i gasoil que altres anys i necessiten obtenir beneficis. Malgrat això, el preu de les atraccions baixen i pugen depenen l’hora i el dia. Quan hi ha més persones el pugen i quan n’hi ha menys el baixen. Jo crec que haurien de fixar un preu per a cada atracció i que no sigui molt excessiu, ja que moltes persones no s’ho poden permetre, i provoca una baixa presència de públic.