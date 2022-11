Els tabarristes i els llums de Nadal

Cada any es repeteix la tabarra contrària als llums de Nadal. Em refereixo a les queixes sobre que els han posat massa aviat. Què passa per què els posin ara? Molesten a la vista? No estan pas encesos. No gasten. Però a Girona, per exemple, se n’ha d’instal·lar en uns 120 carrers i places d’una trentena de barris. Són desenes de quilòmetres de cables i multitud d’elements penjant. No els posaran pas en un sol dia. Però cada any hi ha els queixiques que es posen les mans al cap perquè «ja han posat els llums de Nadal a l’octubre». Sona a excusa per no atrevir-se a dir que no en volen cap. Però després resulta que a tot el barri n’hi ha i lamenten que just al seu no. O que només n’hi ha en eixos comercials potents. O només al centre.

L’opció de no voler-ne cap és legítima, per ser una despesa excessiva o per evitar fer crides al consumisme. O perquè els diners (a Girona, uns 260.000 euros) es podrien invertir en altres aspectes. Tot són prioritats. L’Ajuntament no ha volgut informar-me de les mesures que aplicarà per reduir el cost elèctric quan s’engeguin, tot i que probablement giraran entorn de reduir dies o hores. Aviat les sabrem i segur que tornaran a saltar els tabarristes. I després, també que som finals de gener i encara hi són. Els emplaço a treure’ls tots en un dia sense explotació laboral.