Recentment la mare va traspassar. Després de molts anys lluitant per tirar endavant una família nombrosa i superant mil entrebancs que la vida li va posar... només em surt dir-li des del fons del cor: Gràcies Mare.

He tingut la gran sort de cuidar-la els últims anys i compartir amb vostè tot el que la malaltia del Parkinson li anava presentant... hem viscut juntes aquesta «aventura» fins el final. Hem tingut pors, incerteses, entrebancs... però com que vostè és tan lluitadora, ho hem anat superant fins que ja a l’última batalla no ha estat possible.

Gràcies mare per tantes coses:

· Per l’exemple que ens ha donat sempre i que aquesta última etapa no ha fet sinó ressaltar la seva coherència de vida.

· Per preocupar-se cada dia de com estàvem els que l’envoltàvem, des que érem petits fins l’última nit conscient.

· Per estimar-nos com som i veure sempre el costat bo sense deixar de corregir-nos quan ho creia necessari. Més d’una vegada em va dir que el seu le­ma en la vida era: Fer feliços als demés.

· Pel somriure tranquil·litzador fins i tot quan vostè no es trobava bé: «Ja passarà, no et preocupis» deia sempre. Perquè no volia ser una càrrega...

Egoistament desitjaria haver heretat algunes de les qualitats que tenia i té. Ja m’ajudarà a assemblar-me una mica més a vostè. La noto molt a prop. El llistó és molt alt...

Es feia estimar perquè estimava molt i de veritat. Per això era fàcil cuidar-la, perquè tenia un cor molt gran i quan a conseqüència de la malaltia tenia una mala estona, després demanava perdó... així era impossible no seguir al seu costat per ajudar-la, per fer-li l’etapa més lleugera... no estimar-la.

Se n’ha anat una persona amb un cor molt gran, amable, que només pensava amb com fer el bé als qui l’envoltaven...

Els que hem tingut la sort de conèixer-la (i som molts perquè era molt sociable i es notava que li preocupava tothom que coneixia) no l’oblidarem mai.