La manca de potabilitat de l’aigua no és deguda al baix nivell dels nostres pous i aqüífers, sinó que aquests ja estan contaminats des de fa anys per purins i per productes fitosanitaris (o productes químics tòxics). Quan el cabal d’aigua és baix, la concentració dels productes tòxics augmenta i l’aigua, a més d’estar contaminada, passa a ser no potable per al consum humà segons els paràmetres definits per la Unió Europea.

El fet que les administracions (Generalitat de Catalunya i Ajuntaments) facin ulls cecs a un delicte ecològic tal com és la contaminació sistemàtica del sòl agrícola i aqüifers del Baix Empordà, ha desembocat en un problema de salut pública. Els ajuntaments es limiten a emetre una circular per a ignorants, sense adjuntar butlletí d’anàlisis de Sorea, que encara que possiblement amb paràmetres alterats, indiquen que l’aigua no és apta ni per al consum humà ni per a animals de granja o de companyia. A més de no tenir aigua potable, ens prenen per idiotes. O això creuen.