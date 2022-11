Brindis al sol del ministeri

L’aeroport de Girona tindrà una estació de tren l’any 2026 després d’una inversió d’uns 50 milions d’euros. Ho va assegurar ahir el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores.

L’anunci dona resposta a la reivindicació d’administracions i empresaris locals, però peca d’optimisme. Tenint en compte que encara no s’ha decidit l’emplaçament, i que l’administracio no és precisament àgil a l’hora d’executar infraestructures (s’hauran d’expropiar terrenys, aprovar estudis informatius, licitar les obres, i construir l’estació), el sentit comú ens diu que d’aquí a quatre anys no hi haurà estació.

La cosa té més delicte si qui ho diu és un secretari general català acompanyat de la ministra del ram, també catalana, que coneixen de sobres la llarga llista d’incompliments en infraestructures a Catalunya. Ben a prop de l’aeroport, la millora de la N-II entre Maçanet i Tordera -que depèn del mateix ministeri- acumula més d’una dècada de retards. Que l’estació a l’aeroport pot ser un al·licient per atraure vols a les instal·lacions de Vilobí és cert, i més si la quarta pista a l’aeroport del Prat no tira endavant, però posar sobre la taula terminis impossibles de complir és una presa de pèl.