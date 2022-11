Diputats a la forca (demoscòpica)

AMadrid no hi ha setmana sense enquesta però a Catalunya ens ho agafem amb més calma, tot i passar coses de les que val la pena analitzar l’impacte. A Madrid els mitjans han convertit les enquestes dubtoses en armes llancívoles, destruint així la reputació del gremi amb la col·laboració inestimable de l’institut oficial, el CIS, que els més benèvols diuen que fa bones prospeccions mal interpretades. A Catalunya és probable que hi hagi una certa guerra de pronòstics quan s’apropi la data de les municipals, però de moment l’únic que piula és el CEO, el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, que segueix un calendari quadrimestral de «baròmetres d’opinió» amb prospecció electoral inclosa. Qualsevol enquestador públic que obtingui i divulgui conclusions sobre intencions de vot sap que serà lapidat a la plaça pública pels que surtin lletjos a la foto, i si són de l’oposició, encara més, de manera que van amb peus de plom. I una manera de guardar-se les espatlles és presentar els resultats en forma de «forquilles»; en lloc de dir que el Partit Fotut de Lloros (PFL) traurà vint diputats, n’hi atribueix «entre divuit i vint-i-dos». Però al baròmetre que va fer públic dimecres potser el CEO s’ha passat de frenada amb la separació de les punxes. Vegin: si ara es convoquessin autonòmiques, al PSC li assigna entre 35 i 41 diputats: una diferència de sis. A ERC n’hi dona de 30 a 36: la mateixa distància. A Junts, entre 19 i 24: una oscil·lació superior al 25%. I a causa d’aquesta prudència, que atribueix al marge d’error i a l’efecte del sistema electoral, la suma d’escons de les formacions independentistes balla entre els 57 i els 72, es a dir, onze per sota o quatre per sobre de la majoria absoluta. Total, quinze de marge. Brutal, que diria el telecuiner. Això no són forquilles, això són forques d’apilotar garbes, això és el compàs del Pedraforca, l’ampla badia de Roses, la mar oceana. I ja veuràs com igualment rebrà patacades.