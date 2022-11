La mercantilització d’avui en dia dins la indústria dels DJ ha contribuït a denigrar per complet la revolucionaria comunió, entorn uns equips de so i unes músiques de reminiscència ancestral que, gràcies a la tecnologia dels anys 80 i a uns DJ gairebé artesans, van permetre reentonar un cant molt pròxim al conegut «flower power» dels hippies dels 60, revivint així aquells aires de llibertat que es van experimentar a les raves angleses amb l’acid-house de fons i que el sistema es va encarregar de reprimir amb contundència.

Salvant distàncies, Les Arcs va néixer amb la idea de recuperar una manera de fer que va quedar sepultada per una forta estigmatització dels ravers, on se’ls va negar qualsevol vessant cultural relacionada amb la música electrònica i desvirtuant així als seus seguidors. I ara què preparem a Les Arcs? Lluny de conformar-nos amb sessions de tech-house barato i cutre i a sobre pagat a preu d’or, sentint-nos com xais a les cues interminables per prendre alguna cosa o per pixar en un lavabo químic d’atmosfera plasticosa... us volem anunciar que el pròxim 26 de novembre farem una festa especial (qui sap si l’última) de Les Arcs, on prometem invocar unes ganes boges de ballar bona música de principi a fi. Amb dos vells coneguts de la casa, com als bells temps, Uri Callejo i, el nostre resident, Headbirds. Festa assegurada.