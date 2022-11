El dret a la vida del no nascut i el dret a l’avortament són un tema moral i polític de primera magnitud. I no només a Amèrica, amb el seu paper hiperrellevant en les eleccions i les decisions d’aquell país. També entre nosaltres.

Hi ha diferents perspectives d’aproximació, de les mèdiques a les religioses. I també força altres: econòmiques, socials, psicològiques.

Em sembla una molt bona idea conèixer les idees de Judith J. Thomson, desapareguda just ara fa dos anys, una de les ments filosòfiques més privilegiades dels nostres dies. Són ben coneguts els seus «experiments mentals» per a reflexionar sobre qüestions filosòfiques importants i, en particular, en aquesta ocasió, entorn a la moralitat de l’avortament i la naturalesa del dret a la vida.

L’Associació «Filosofia ara» (a.filoara.cat) n’ha organitzat una conferència a Girona (Biblioteca Rahola) demà dilluns dia 14, a les sis de la tarda. Amb el professor de la UB, Josep Macià. Enhorabona per la proposta.