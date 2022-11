L’extrema dreta que ve

Ja ocupen alguns escons i regidories, però em temo que la cosa anirà a més i llavors tots seran laments. Ens afartarem de sentir a polítics fent crides de barrar-los el pas i de posar cordons sanitaris, tertulians i columnistes s’esquinçaran les vestidures. Però em fa l’efecte que cada cop hi haurà més gent que exercirà el seu dret democràtic donant-los el vot. Tant de bo m’equivoqui, perquè serà un desastre.

El populisme basa molt el seu missatge en oferir solucions fàcils o contundents a problemes complexos. Són com aquells que amb el cubata a la mà, amb el colze a la barra d’un bar, proclamen allò de «si em deixessin a mi, ho arreglaria en quatre dies».

I ells van fent la seva feina. No es perden cap activitat on hi hagi gent emprenyada. I tot suma.

Donald Trump sembla que vol tornar, a Itàlia ja són al poder i aquí les enquestes diuen que en els pròxims comicis poden arribar a ser decisius per a fer tornar al PP a la Moncloa i marcar l’agenda. I, en gran part, la culpa serà dels governants actuals que no fan les coses prou bé i no estan pel que han d’estar. Perquè els dirigents d’extrema dreta són intel·ligents i poderosos però tiren la canya entre la gent descontenta apel·lant més a l’estómac que al cap.

I tenim exemples a cor què vols. He vist per TV un reportatge de com al barri antic de Barcelona no hi ha paret que no estigui emmerdada de pintades, tant privades com de patrimoni públic, no hi ha mur ni portal que se’n salvi. Estic segur que ells sí que ens diran com arreglar-ho. Catalunya té el rànquing de cases ocupades per persones antisistema que foten una cosa a la porta sabent que la política és laxa per posar ordre al tema. Segur que la ultradreta ens prometrà arreglar-ho en quinze dies.

I tot plegat perquè els partits polítics que tenen ara el govern no estan pel que han d’estar que és legislar, governar i solucionar el dia a dia de la gent i acceptar que l’exercici del poder democràtic dona una autoritat legítima per arreglar coses sense excessos de bonisme.

I cada cop hi ha gent més emprenyada. Ho arreglarà la ultradreta això? Estic segur que no, però cada cop que algú diu que tots els polítics són iguals i que no pensa anar a votar (encara que l’abstenció és una actitud respectable) és un punt que guanyen. I quan ens manin vindran els plors i el cruixir de dens. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.