El 1993 Robert Bauval, enginyer i escriptor, havia observat una correlació al cel que, als experts, els hi havia passat per alt. Són les piràmides de Gizeh i la posició que guarden respecte a les tres estrelles del cinturó de la constel·lació d’Orió.

Les seves proves mostraven que les tres piràmides constituïen un mapa terrestre increïblement precís de les estrelles del cinturó d’Orió, reflectint amb exactitud els angles entre elles i indicant (mitjançant les seves respectives grandàries) les magnituds corresponents.

Tot i això, la veritable sorpresa revelada pels càlculs astronòmics de Bauval va ésser que tots els monuments de Gizeh es trobaven disposats de manera que proporcionaven una imatge del cel (que modifica el seu aspecte al llarg dels segles com a conseqüència de la precessió dels equinoccis), no segons l’aspecte que aquest presentava a la quarta dinastia, cap al 2500 a.C., sinó tal com apareixia (i només així apareixia) cap a l’any 10450 a.C.

John Anthony West afirma tenir proves fermes de la presència d’una civilització superior a la vall del Nil el 10000 a.C., o abans. Les proves presentades per West se centraven en certes estructures clau, en concret la Gran Esfinx i el temple de la Vall de Gizeh, i molt més cap al sud, la misteriosa Osireion, a Abidos.

West adduïa que aquests monuments ubicats al desert mostraven nombrosos i inconfusibles signes de deteriorament degut a l’aigua, exposats durant l’humit període «pluvial» que va acompanyar la fi de l’últim període glacial, cap a l’onzè mil·lenni abans de la nostra era. Això indicava que aquests monuments s’havien construït abans del 10000 a.C.