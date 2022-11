Afinals de juliol de l’any passat l’Ajuntament de Girona va inaugurar a la Devesa, al passeig del Ter, a tocar del Camp de Mart, una àrea d’esbarjo per a gossos. L’espai disposa de 2.035,10 m² i està tancat perimetralment amb dos accessos. A l’àrea no li falta de res, menys jacuzzi té pràcticament de tot, un circuit compost per sis jocs d’agilitat; una font-abeurador, un dispensador de bosses per recollir excrements, bancs i il·luminació. Però tornem-hi amb els gossos deslligats, que n’està ple fora d’aquest espai habilitat. Ara que no hi haurà futbol a Montilivi per unes quantes setmanes, i els municipals no podran distreure’s multant els dies de partit, no estaria de més que es deixessin caure per la Devesa. Segur que podrien mantenir el ritme recaptatori i, potser, fins i tot amb més justificació.

Perquè per allà els dissabtes també hi ha molta mainada usuària de la zona esportiva municipal, clients del mercat i gent passejant que es veu obligada a esquivar gossos de totes les mides. «Tranquil, que no fa res», és la frase més repetida, i jo ja ho sé que no fa res, o és el que m’agradaria pensar, però no tinc ganes de jugar amb cap animal i l’únic que vull és que la Mar i els seus amics entrin i surtin de les classes de tennis tranquil·les i sense ensurts.