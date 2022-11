El dimarts 15 de novembre, la M. Antònia Canals i Tolosa, hagués complert 92 anys. És el dia de sant Albert Magne, patró dels matemàtics.

La seva mort, ens ha deixat un buit a les seves companyes del Col·lectiu de Dones en l’Església, de Girona.

Algunes vam poder anar al seu comiat a la parròquia del Mercadal. Ella, havia deixat dit com volia que fos el seu comiat. I es va complir la seva voluntat. Però nosaltres, les seves companyes i amigues en parlem sovint, i ens sembla que va quedar un buit a l’hora de parlar d’ella. Era per sobre de tot, una gran i bona cristiana de cap a peus. A part del seu compromís personal amb els seguidors del pare Foucauld, va ser la primera responsable a Girona d’ACAT (Acció Cristiana per l’Abolició de la Tortura i pena de mort ). I va ser ella, qui ens va animar a participar en el primer Congrés de Dones Cristianes, organitzat a Barcelona, el desembre del 1997. A partir d’aquest congrés va néixer a Girona el nostre CDE.

Nosaltres l’enyorem. Reivindiquem la seva figura, com a dona que va lluitar per la Paritat en l’Església. Ella va fer de la professió, la seva vocació. Ajudant a que les matemàtiques fossin més entenedores per a tothom.

El seu misticisme i la seva fe la va compartir en els seus escrits i poemes, com el que vam cantar en el seu comiat: l’amistat i l’abraçada de Déu (per cantar amb la música de La vall del riu vermell .