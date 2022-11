Recentment l’ajuntament ha engegat una campanya de promoció de l’autobús urbà amb el nom «Mou-te en bus» i ha editat un díptic informatiu.

La campanya ha de ser elogiada en termes de sostenibilitat, tot i que les tarifes per utilitzar l’autobús a la ciutat de Girona segueixen per sobre de la mitjana estatal segons un estudi comparatiu entre 57 dels municipis més importants d’Espanya de l’organització Facua - Consumidors en Acció. Per això és grat saber que el sistema de bus urbà compta amb diverses tarifes i abonaments amb descomptes tal com indica l’esmentat díptic informatiu on es pot llegir que existeixen tarifes reduïdes si ja has complert els 65 anys o bé encara no has arribat als 25.

Si bé això és ben cert quan es tracta dels menors de 25 anys, tal com es pot comprovar a la plana web de l’Ajuntament (Transports Municipals del Gironès SA | Tarifes.php), en el cas dels majors de 65 anys això tan sols és cert quan a més d’haver arribat a aquesta edat, estan empadronats a Girona, compleixin les condicions econòmiques requerides i no presenten deutes amb l’Ajuntament.

Aquestes clàusules addicionals per als majors de 65 anys no s’indiquen al díptic informatiu i a més constitueixen condicions restrictives que no existeixen en moltes altres ciutats on únicament es té en compte el criteri d’edat.

Concedint que els impostos dels ciutadans poden servir perquè les administracions facin campanyes d’autopromoció no es pot permetre que aquestes continguin informacions tergiversades.

Animo als majors de 65 anys a que s’adrecin a l’Ajuntament perquè elimini aquestes condicions suplementàries o bé redacti el díptic informatiu de manera que no expressi informacions enganyoses. Jo ja ho he fet.