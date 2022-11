Fa poc, un nodrit grup de persones es retrobaven per a una celebració important. Eren les voluntàries sobretot, i algun voluntari de la botiga de Comerç Just de Girona, que des del quinze de novembre de 2002, data d’obertura d’aquest establiment, primer a la plaça del Vi, i ara ubicat a la Pujada del Pont de Pedra, no ha deixat mai d’atendre les persones de la ciutat de Girona, i de pobles i ciutats d’arreu. L’horari és el mateix que el de qualsevol comerç.

Aquesta fita és digna de celebrar, perquè és testimoni de la trajectòria ben arrelada d’Oxfam Intermón en tots aquests anys, i ja anteriorment a la nostra ciutat. Qui no recorda el Dia per a l’Esperança?

Tot i les trobades periòdiques d’actualització, el sistema de torns puntuals de la botiga, no permet el contacte directe sovintejat de totes les persones d’aquest magnífic equip, coordinat des de l’inici per l’Helena Trèmols. Per això, va ser un motiu de joia i de record també per les absents, la Isabel, la Rosa i alguna altra. I d’evocació del ja llunyà dia d’obertura, que va comptar amb la presència de l’aleshores alcaldessa, Anna Pagans.

L’èxit d’aquest petit punt de la ciutat és a tres bandes, una, la de les persones implicades directament en l’elaboració dels productes sota una rigorosa norma de comerç equitatiu i igualitari; segona, la de totes les persones i entitats que hi entren per comprar cafè, sobretot, xocolata i una llarga llista de productes elaborats amb aquesta garantia equitativa; i la tercera, i molt important, la de les persones que tots aquests anys han donat el seu temps per fer-ho possible. Per molts anys!