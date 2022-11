La xarxa social que fa falta

Vuit de cada deu persones ateses per la Creu Roja a Girona pateixen soledat no desitjada i d’aquestes, gairebé una quarta part reconeix que la situació és greu o molt greu. Ho diu el primer informe de l’Observatori sobre Soledat No Volguda, que ha enquestat 1.500 persones a Catalunya, dels quals 395 són gironins. La dada és preocupant, perquè l’entitat constata que la solitud és, per si mateixa, un factor de vulnerabilitat.

El que sorprèn més de l’estudi, però, és que en contra del tòpic, els joves són el col·lectiu amb indicadors més elevats tot i ser la generació més hiperconnectada de la història. Joves que viuen en companyia, que mantenen contacte amb altres persones, sovint a través de la tecnologia i que, malgrat tot, se senten sols.

I amb l’agreujant, és clar, que aquesta solitud no desitjada no està tan identificada com la dels ancians i encara no tenim ni recursos ni mitjans per pal·liar-la.

Un bon toc d’alerta, el que dona Creu Roja, per no deixar que la situació es cronifiqui i derivi en problemes de salut mental. No es pot perdre temps, cal posar fil a l’agulla perquè aquests joves trobin suport en una xarxa social de veritat, la que els ofereix la comunitat i no només el món virtual, que per l’enquesta queda clar que no és suficient.