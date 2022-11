Dret de rectificació

«Ni el Punt Avui ni Joan Vall Clara ploren com el Madrid. L’exdirector del DdG sr. Jordi Xargayó publicava dissabte dia 5 de novembre un article titulat “El Punt i Puigdemont ploren com el Madrid” en què s’al·ludia, al sr. Joan Vall Clara, i al diari El Punt Avui amb afirmacions infundades i que són greument atemptatòries contra el meu honor professional i personal i el prestigi del meu diari tal com: “Des de finals de la dècada dels noranta… El Punt ha sigut, proporcionalment, el diari més subvencionat de Catalunya” i “Francament s’ha de desconèixer el significat de la paraula vergonya per queixar-se a la Generalitat per quatre duros després d’haver-se enriquit amb diners públics”) Ni El Punt és el diari més subvencionat de Catalunya ni jo m’he enriquit amb diners públics.

A més l’article que objecte de rectificació inclou altres inexactituds i incerteses que relacionem amb les seves correccions corresponents perquè els lectors estiguin informats:

1) “Vall Clara porta vint anys fent creure als diferents governs de la Generalitat que el seu suplement d’esports, El 9 Esportiu (ara anomenat L’Esportiu, vuit pàgines diàries, portada inclosa), és un diari, quan no l’ha comprat mai ni el Tato. Ni tan sols es va sotmetre a l’auditoria de l’OJD perquè no es coneguessin les insignificants xifres de vendes. Això sí, rep subvencions i publicitat com si fos un diari de debò. Fins i tot, un any després de sortir (2012), Artur Mas li va donar el Premi Nacional de Cultura.”

La realitat és que: L’Esportiu, successor d’El9, és un diari d’esports amb dues edicions (una per l’àmbit de distribució de Girona i l’altra per la resta de Catalunya) propietat d’una empresa en què Hermes Comunicacions S.A. -editora d’El Punt Avui- no hi té participació. Set editors (El Punt, Segre, Regió 7, El 9 Nou, Vilaweb, El 3 de Vuit i Diari d’Andorra) va refundar-lo l’any 2002 com un diari que ven directament al quiosc i per subscripció (actualment el preu de capçalera és de 0,5 €) alhora que per venda conjunta (i inseparable) amb altres capçaleres. L’editora inicial era C.E.C.M. S.L., que el 2012 es va vendre al 100% a Maig 2011 S.L.L., empresa formada pels treballadors, que el 2019 va llogar la capçalera l’actual editora, Edicions Abril 2019, S.L.L., formada pels treballadors que van continuar el projecte. Hermes Comunicacions S.A., editora d’El Punt Avui, és l’únic dels set socis inicials que ha renovat fins avui (any a any) l’acord de venda conjunta i inseparable. L’Esportiu és Premi Nacional de Cultura, és cert, però no va ser el 2012, va ser el 2013. I no l’hi va donar Artur Mas. L’hi va concedir el jurat dels premis i n’hi va fer entrega, en un acte amb els altres premiats, el president Jordi Pujol. L’Esportiu no ha certificat mai OJD perquè només ven conjuntament amb diaris certificats (com ha constat sempre en els contractes) i això resulta suficient als anunciants. Tot el que dic pot contrastar-ho qualsevol dels directors que el diari ha tingut en aquests vint anys: Jordi Grau, Pep Riera, Emili Gispert, Toni Romero i Xavier Massachs.

2) “Entre 2002 i 2010, (…) 539.200 euros al Diari de Girona”

Suma incorrecte. Tinc a l’abast sis d’aquests nou anys i la quantitat ja puja a més del doble, concretament 1.273.380 €, que és el resultat de la suma de 118.591 € (2002), 116.747 € (2003), 293.867 € (2007), 280.539 € (2008), 240.955 € (2009) i 222.681 € (2010).

3) “El 2012, l’any de l’estampida del Procés i amb una crisi econòmica que posava els pèls de punta, Artur Mas va concedir 2.327.342 euros a El Punt per 206.805 euros al Diari de Girona”

L’any 2012, quan el Diari de Girona va cobrar 206.805 € pels conceptes de subvenció estructural, digital i projectes, El Punt en va cobrar 717.293 € (i no 2.327.342 €) pels mateixos conceptes, i amb poques diferències respecte als altres diaris nacionals: El Periódico (896.531 €), La Vanguardia (663.891 €), Ara (657.481 €) i Avui (329.569 €). El Diari de Girona va ser el més subvencionat dels locals, al davant de Regió 7 (193.821 €) i Segre (164.860 €).

4) “El Punt va rebre 2.648.987 euros en inversió publicitària l’any 2010 (115.321 el DdG) i 1.299.267 el 2021 (145.194 el DdG)”

Qui va rebre insercions publicitàries per 2.648.987 € l’any 2020 va ser La Vanguardia i qui en va rebre 1.299.267 € el 2021 va ser El Periódico. El Punt Avui va facturar a la Generalitat 574.464 € el 2020 i 783.896 € el 2021.

Totes aquestes dades són fàcilment contrastables a les diferents memòries anuals de la Generalitat de Catalunya».