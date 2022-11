Tots sabem que la burocràcia d’aquest país, així com alguns dels seus funcionaris, funcionen a destemps; però d’ençà del confinament que la incompetència i frivolitat de la Seguretat Social s’ha fet més evident.

El passat dia 4 d’octubre vaig perdre el meu segon fill, a les 27 setmanes de gestació. Segons la llei, al fer més de 180 dies de gestació i/o pesar més d’1 kg se’m va informar que podia accedir a la baixa de maternitat. Mentida! No vaig pensar mai el calvari que viuria fins a dia d’avui, de burocràcia, impediments i banalització de la pròpia vida humana.

Vivint a Palafrugell, he hagut de tramitar documents del SEPE a Figueres, lloc més proper on trobava cita prèvia; arribant a desplaçar-me fins a Puigcerdà per acabar d’aportar documentació a l’INSS. Tot això, sense oblidar que a cada pas que hem hagut de fer davant del funcionariat, he hagut de tornar a explicar, que bàsicament, se m’ha mort un fill.

Afegint que, malauradament, les lleis d’aquest país no reconeixen el meu home com a pare (pel que no té cap dret al respecte), ni al meu fill com a persona, sinó com una mera agrupació de cèl·lules sense importància; com si la creació d’una vida equivalgués a l’adquisició d’un bé material que no té més aportació que la satisfacció banal i momentània de la mateixa.

A això, s’hi suma que la manca de coordinació entre les diferents administracions em fan seguir lluitant perquè se’m reconegui el meu dret com a mare a reclamar dita prestació; com si la situació actual que estem vivint no fos prou traumàtica.

En conclusió, vivim en una societat on es segueix invisibilitzant el dol perinatal, neonatal i infantil, on no es reconeixen els pares com a tal si el cor de la criatura no batega fora del ventre matern, i on la mateixa criatura no és considerada, ni gaudeix de cap dret, si no neix amb vida.

Com a éssers vius racionals, encara ens queda molt camí per sortir de la cova.