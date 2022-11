La meva família i jo necessitem de la medicina com mai a la vida i, ara que han operat el meu home al Trueta, hem anat d’urgències, jo he necessitat anar al CAP o els meus fills demanen visita, veig que no funciona.

Tot el personal és excel·lent, fan la seva feina i els hi dono un milió de gràcies. Però tot està col·lapsat: més de 50 hores a les urgències per tenir llit, visita amb el metge de família en un mes.... Què està fallant? I no em diguin que la culpa és de Madrid, perquè ja estem tips d’aquesta cançó. Posin remei ja! No deixin marxar els sanitaris formats aquí. Porto 34 anys cotitzant a la Seguretat Social i esperava rebre el servei que crec em toca, a mi i la meva família. Prou ! Solucions, ja!