Bon balanç de Fires

Fa uns dies es va tancar una de les edicions més multitudinàries i exitoses de les Fires de Sant Narcís. Hi havia ganes de festa i ganes de sortir al carrer després d’unes edicions passades convulses i marcades també per l’emergència sanitària. Amb tot plegat, es reunien totes les condicions necessàries per gaudir al màxim d’unes fires amb normalitat. La gent que s’havia hagut de contenir els darrers anys va sortir a participar massivament a tots els actes. Ara és el moment de fer balanç. M’ha agradat aquesta implicació de la societat en la majoria d’activitats. No m’ha agradat que, una vegada més, el servei dels autobusos urbans hagi estat tan deficitari. No pot ser que en dies de tanta massificació els busos tinguin els mateixos horaris i obliguin la gent a anar anxovada. M’ha agradat la programació musical i, sobretot, la diversificació en els diferents escenaris repartits per la ciutat. No m’han agradat els preus excessius per pujar a les atraccions. Per a moltes famílies amb mainada els ha suposat un gran sacrifici. M’ha agradat que tornessin a sortir al carrer amb normalitat les cercaviles. No m’ha agradat, en absolut, el castell de focs. Se suposa que un espectacle pirotècnic ha de generar admiració del públic i aquest, francament, va ser decebedor. Al final, però, les fires han estat un èxit.