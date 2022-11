Les marquesines situades a les parades de bus de les línies de Transports Municipals del Gironès (TMG) contenen informació exclusivament visual. D’aquesta manera, s’obliga als usuaris amb diversitat visual a ser experts en el seu recorregut urbà i se’ls fa vulnerables davant de canvis en el servei.

Cal considerar que, quan ens referim a models de mobilitat urbana integradors de la diversitat funcional, seguim una proposta d’ecosistemes dels funcionaments. I, en aquest sentit, cal promoure l’autonomia de les persones funcionalment diverses de forma no limitada a la realització funcional de les seves activitats bàsiques, considerant l’autodeterminació del subjecte com agent causal sobre la seva vida.

Com afirmava l’educador Jordi Planella, no només tenim un cos, sinó que som el nostre cos. I, consegüentment, entenem que una mala experiència la persona amb el seu propi cos pot influenciar negativament en el seu benestar. I, més enllà encara, en tant que la identitat és culturalment construïda, una mala adaptació del cos que som a l’entorn pot comportar sentiments d’incapacitat i d’aïllament social.

Sara Ahmed, teoritzava com usem els objectes del nostre entorn per projectar-nos com a sers socials. D’aquesta manera, aquests objectes actuen com a mediadors entre nosaltres i l’acompliment dels nostres desitjos, les nostres necessitats, les nostres obligacions... I cal considerar, en aquest sentit, el poder inclusiu que tindria la incorporació en el sistema Braille de la informació actualitzada del TMG a les marquesines de les parades del bus.