La gent gran, que no som massa entesos en temes de política, sovint, en llegir una notícia, ens fem les nostres reflexions que, encertades o no, és talment com ho veiem.

Per exemple, aquesta darrera setmana, enfront del tema de la modificació del Codi Penal, orquestrada pel President Sánchez, basada en substituir la pena de Sedició, per la de Desordres Públics Abreujats, sembla que ha destapat bon nombre de controvèrsies i/o interpretacions diverses, entre els membres, dels diferents partits i/o institucions.

En la qüestió que ens ocupa, els d’ERC hi veuen una important victòria provinent de la Taula de Diàleg, que també voldrien completar amb una modificació de la malversació. Mentrestant la gent de Junts, que mai han vist clara l’esmentada «taula» –de la qual no formen part– sembla que ho veuen com una mena d’enganyifa del President del Govern, que deu tenir, pensen, algun motiu amagat.

Com és usual, els del PP i ja no parlem dels de Vox, hi veuen una gran irresponsabilitat o una mena d’acostament als independentistes; per la qual cosa el Sr. Feijóo diu que si arribés a president, ho tornaria a canviar. I pel que respecta, tant Podem com a la CUP, tampoc ho tenen prou clar. Alhora que, entre el PSC i el PSOE també hi ha diferents maneres de veure-ho.

Tot plegat és una mena d’embull, i és aquí on rau el títol que dona peu al nostre humil pensament: Mentre la paraula «sedició» equival a rebel·lió, si pogués combinar-se, amb la de «sedació», que és equivalent a calma, potser així es veurien les coses més clares, i faria més fàcil d’arribar a un possible acord.

No sé si m’he sabut explicar prou bé, però es tracta, simplement, d’un nostre parer.