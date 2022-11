Tinc l’esquena fotuda, diagnosticada greu, ja fa cinc anys. M’ha dit l’especialista que cal operar sense falta, doncs si no he d’anar amb crosses o cadira de rodes i que, com podeu imaginar, tinc davant meu una llarga llista de gent esperant per ser operats. I m’ho va justificar: «a l’hospital Trueta falten quiròfans i personal».

Sí, m’he topat de cares amb la realitat que tots sabem: tenim un hospital que ha quedat petit, mancat i obsolet. Però, mentre el temps del dolor va passant, veig que segueix aturat l’inici de la construcció del nou Hospital Provincial Trueta. I amb «alegria» llegeixo que «les negociacions» amb els interessos privats d’uns pocs, d’una família, que tenen aturada l’anhelada obra per cobrir les necessitats de salut de la població «van progressant». I ploro: mentrestant, per esperar, por que totes les biblioteques queden lluny del baix Barri Vell!