Per un sector agrari sobirà i sostenible

Garantir la sobirania alimentària de Catalunya és un dels reptes d’aquest Govern. I això passa per la valorització del nostre sector primari, que són el nostre rebost, i per aconseguir una major autoestima alimentària dels nostres productes.

Per aquest motiu, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, estem desenvolupant la Producció Agrària Sostenible (PAS). La PAS es concretarà en un sistema de certificació voluntari, que quantifiqui la sostenibilitat a nivell d’explotació, des de la vessant ambiental, econòmica i social. Es tracta d’una certificació transparent avalada per l’administració pública i no subjecta a interessos particulars. Ambientalment, distingeix, avalua i estimula les pràctiques ambientals d’agricultors i ramaders, que permeten fer compatibles la producció d’aliments i la conservació dels recursos.

La PAS és salut per a l’entorn i per a les persones. Socialment, distingeix, avalua i estimula les pràctiques empresarials en l’àmbit sociolaboral. La PAS és responsabilitat amb la societat. I econòmicament, distingeix, avalua i estimula el rigor empresarial i la innovació en la gestió de les explotacions. La PAS és prosperitat per al sector agrari i per al país. Té una doble intenció, per un costat ser una eina d’automillora per l’agricultor i al ramader, i per l’altra una eina de comunicació per tal de traslladar al consumidor els esforços que fan els productors i productores del sector agrari català.

És una eina fonamental perquè aquesta transició permetrà tenir sistemes agraris més resilients per fer front a l’emergència climàtica i estar més preparats als fenòmens d’inclemències climàtiques cada vegada més freqüents. Les condicions ambientals a complir són cada vegada més exigents, per tant és imprescindible que acompanyem al nostre sector amb aquests reptes, i ampliar la visió global de sostenibilitat i que doni cabuda al 100 % de les explotacions agràries.

A Catalunya actualment hi ha dos sistemes de certificació de producció de qualitat, la producció agrària ecològica (PAE), que suposa un 8% de les granges agrícoles del país i un 5,3 % de les ramaderes, i la producció integrada (PI) que suposa un 7,5% de la superfície agrícola. La PAS està pensada de manera inclusiva per donar cabuda als dos sistemes de certificació existents, podent integrar per una banda a les explotacions que actualment ja estan treballant sota la certificació de PI i complementant a la PAE donant-li un valor afegit, la qual continua creixent de forma exponencial a Catalunya. I està totalment alineada amb el pacte verd europeu, i les estratègies del camp a la taula i de biodiversitat, amb l’objectiu d’aconseguir sistemes alimentaris més sostenibles. No hi ha temps a perdre. Avancem plegats a fer la PAS.